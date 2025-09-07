¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¶áËÜ¡ÛÁ´¤Æ¤Ï¤³¤ÎÃË¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¡ÌÔ¸×¤ÎÉÔÆ°¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó
¡¡¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡¢¼Ò¡½´Ø³ØÂç¡½Âçºå¥¬¥¹¡½18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¡£1994Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£124»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.278¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¡¢28ÅðÎÝ¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡½ÓÂ¡¢¹ªÂÇ¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤âÈë¤á¤ëÍýÁÛ¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡£°ÂÂÇ¿ô¡¢ÅðÎÝ¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ19Ç¯¤«¤é159°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í°ÂÂÇ¿ôµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£º£Ç¯6·î7Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ®¤Î861»î¹ç¤ÇÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¡ÖµÏ¿¤Ï¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ìîµå³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌîµåµáÆ»¼Ô¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÀè¤Ï¼¯»ùÅç¸©¡¦²±ÊÎÉÉôÅç¡£¼«¿È¤¬Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖLINK¡¡UP¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Î¥Åç»Ù±ç³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡ÖÅç¿Í¡Ê¤·¤Þ¤ó¤Á¤å¡Ë¡×¤À¡£