阪神タイガース優勝、カンテレ急きょ生放送の特番へ 祝賀会場に乱入し直撃インタビュー
プロ野球・阪神タイガースがきょう7日、セパ両リーグ史上最速、2年ぶりのリーグ戦優勝。それを記念してきょう深夜0時55分より『阪神史上最速V緊急生特番 小籔千豊参戦！球児＆V戦士と大歓喜SP』（関西テレビ／関西ローカル）の生放送が緊急決定した。歓喜に沸くビールかけ会場や、熱気に包まれる大阪の街の様子を生放送で伝える。
【写真】「ばけばけ」“松野司之介”岡部たかしのピッチングの様子
番組は、阪神・史上最速優勝の偉業に湧く祝賀会場に乱入。藤川監督・V戦士らに直撃インタビューを予定。また浅越ゴエは、優勝に歓喜する大阪の街で体当たりでリポートする。
関西テレビの田中潤プロデューサーは、「阪神タイガースのOBをはじめカンテレならではの豪華出演者がそろいました。優勝メンバーと共にプレーしたOBが多く集結してくれるのはカンテレだけ！選手たちもカンテレだけには素顔をさらけ出してくれると思います」とアピール。「監督、選手、裏方のみなさんの頑張りをこの番組を通してしっかりお伝えできればと思います。そして、優勝の喜びを視聴者のみなさんと分かち合えるような内容を目指します。」と意気込みをコメント。
続けて「優勝当日の熱気をビールかけ会場、街頭、スタジオから楽しくお届けします。夜遅い時間となりますが、きょうだけは一緒に夜更かししましょう！」と締めくくった。
■番組情報
『阪神史上最速V緊急生特番 小籔千豊参戦！球児＆V戦士と大歓喜SP』
9月7日（日）深夜0時55分（24時55分）〜2時24分（26時24分）生放送（関西ローカル）
【出演者】
糸井嘉男、岩田稔、秋山拓巳（以上阪神タイガースOB）、小籔千豊、恋さん、てつじ（共にシャンプーハット）、浅越ゴエ（ザ･プラン9）、鏡優翔（パリ五輪女子レスリング金メダリスト）、Tigers girls
吉原功兼アナウンサー、橋本和花子アナウンサー（以上カンテレ）、
※番組内容・出演者は予告なく変更となる場合がございます。
