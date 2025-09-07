¿Í¤È´Ø¤ï¤é¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥ó¥¸¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÎÉ¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Èà¤Î¡Ö¿´¡×¤È¤Ï¡¿¤¤ß¤ò°¦¤Á¤ã¤ó¦
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç°¦¤·¡¢À¸¿È¤Î¿Í°Ê¾å¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãæ¸¶ÃæÌé¾Þ¤äÇë¸¶ºóÂÀÏº¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»í¿Í¡¦ºÇ²Ì¥¿¥Ò»á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î32¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ØÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£Ì¡²è¤«¤éÊõÄÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÆ¸ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤ß¤ò°¦¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£¤½¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÏÊª¸ì¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¬¤Á¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤¿¡Ö¿Í¤é¤·¤¤¿´¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò·Ú²÷¤Ë½³Èô¤Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¹ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿ÍÊª¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ¹çÍýÅª¤Ê¿ÍÊª¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬Ãø¤·¤¯¾¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¡£»ä¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤¤¤Ä¤â¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¡Ö¿´¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ËÞÍÇ¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¼é¤ë¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÎÉ¼±¡×¤Ëå×¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì±½°¤ò´ÊÃ±¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ò¸«¤ë¤È²¿¤«¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¡¢¤Ä¤¤Í¥Àè¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤ä¶²ÉÝ¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÎÉ¼±¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¿´¡×¤¬°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤·¡¢¡Ö¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤«¡©¡¡¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¿´¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï¤½¤³¤¬¤¤Ã¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤à¤·¤íÃ¯¤è¤ê¡Ö¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¸ÍÏÇ¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÌ´¥Ð¥È¥ë¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¿ò¹â¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î¤Ï¤º¤À¡£Áê¼ê¤Î¤É¤ÎÌÜÉ¸¤â¡ÖÌ´¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈà¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¡Ö¤Ê¤¼¡×¤È¥Ç¥ó¥¸¤Ï»×¤¨¤ë¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢»×¹ÍÄä»ß¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¿Í¡£¤À¤«¤éÈà¤Ï¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¿´¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÇÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¿Í¤Ë¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·Ú¤¯¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤è¤ê¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÖÎÉ¼±¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¤À¤È¸Ä¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÀµ¤·¤¤¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¼é¤ê²¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤«¤é¡£Ä¾»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Î¤À¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤·¡¢¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤ËÁ´¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¿´¡×¤¬Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÅ°Äì¤·¤Æ¼é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ë²¿¤â¤«¤â¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÎÉ¤¤¿´¡×¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬Â¾¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¡ÖÎÉ¼±¡×¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´ÃÎÁ´Ç½¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÁ±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼è¼ÎÁªÂò¤Î¶ËËÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£100¿Í¤¬»à¤Ì¤è¤ê¤Ï5¿Í¤¬»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¡£²¿¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢²¿¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Ã¯¤Î¤³¤È¤â½ý¤Ä¤±¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤òµß¤¤½õ¤±°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½¸ÃÄ¤Î¼Ò²ñ¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òË¾¤à¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ã¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç´ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¤³¦¤¬¡Ö¾¯¤·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡£²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÁªÂò¡×¤òµá¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤Î²ò¼á¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ç½¾Íè¤Î¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Î¿Í´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤ë¡ÖÊ¿²º¡×¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¸½¼ÂÅª¤ÇºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤Ë¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ëÊ¿²º¡×¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¡ÖÎÉ¼±¡×¤Ï°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¤·¤µ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ö¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿´¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¸À¤¦¡Ö¿´¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Ï·è¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¤Ï¡¢ÊÐ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òµñ¤ß¡¢ÎÉ¼±¤ò½³Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿ÍÊª¤À¡£Èà¤Ï¼þ°Ï¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿´¡×¤ò¡¢·è¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤À¤«¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÂ¾¿Í¤¬°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤ä¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¹ÎÄêÅª¤Ç¤¤¤ë¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¿ÍÊª¡×¤ò»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¾¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Èà¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁÇËÑ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÎÉ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¿Í¡¹¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤Ï½¸ÃÄ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ê¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜÇ½¤Ç¡¢¿Í¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÄ¤ó¤À²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¡£ÉÏ¤·¤¯¤Æ¡¢Âº¸·¤òÆ§¤ßí¸¤é¤ìÂ³¤±¤¿»Ò¶¡»þÂå¡£Èà¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ÎÊ¿²º¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¿²º¤Î¤¿¤á¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëÂ¾¼Ô¤È¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë´Ø¤ï¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡Ö¿´¡×¤òËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Â¾¼Ô¤Ë¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Ï¡¢·úÁ°¤È¤·¤Æ¡Ö¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡£µ¤¸¯¤¤¤È¤«ÇÛÎ¸¤È¤«¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤è¤ê¶¯¤¤¤«¤é¡Ö¿´¡×¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¤ÎÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤È¡¢½¸ÃÄ¤Î°µ¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÉ¼±¡×¤Ø¤ÎÁÇËÑ¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖÍßË¾¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ó¤«¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¡£½¸ÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â½¸ÃÄ¤òÌµ»ë¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï²Ã³²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸Ê¤Î¥¨¥´¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£½¸ÃÄ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£²æËý¤¬¿Í¤È¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëóòó÷¤ò¤´¤Þ¤«¤·¡¢¾×ÆÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡Èà¤ÏºîÃæ¤Ç²ÈÂ²¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²æËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æµö¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤Ç¤Î½¸ÃÄ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡ÖÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡×¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¬À¸¤¤é¤ì¤ë½¸ÃÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼Ò²ñ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Á°¤Ë¡¢Èà¤¬¡Ö²ÈÂ²¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èà¤ÎºÇÂç¤Î¹¬Ê¡¤À¡£
