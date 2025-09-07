お金が貯まらないのは時間の使い方が原因？「一生貧乏」から抜け出すための第一歩
「なぜかお金が貯まらない、一生貧乏かも？」そんな悩みを抱えている人は少なくありません。もしかしたら収入面が少ないという理由があるかもしれませんが、実はそれだけが原因ではない場合も多いのです。日常の“時間の使い方”が、そのままお金の使い方に結びついていることは意外と多くあります。
今回は、お金がなかなか貯まらない人に見られる「時間の浪費パターン5つ」と、それを改善するヒントをご紹介します。
歩いているうちにセール品や新作に目がとまり、「せっかくだから」と不要なものまで買ってしまいがち。さらにカフェや外食など“ついで出費”も積み重なり、帰宅して財布を見ると後悔することも。
●解決法
買い物は「必要なものをリスト化」してから行きましょう。休日の過ごし方も、散歩や図書館で読書、自宅でストレッチ、動画鑑賞など“お金がかからない楽しみ”を取り入れるとよいでしょう。
だらけていると結局、ネット通販でのムダ遣いやコンビニへの買い物でお金も出ていきます。
●解決法
休みの日こそ「小さな予定」を立てましょう。午前中は掃除、午後は趣味、夜はゆっくり映画鑑賞など、時間を区切るだけで充実感が増し、ムダな出費も減ります。
●解決法
大切なのは「スマホを手放す習慣」を作ることです。例えば「就寝2時間前にはスマホを置く」とルールを決めてみましょう。その代わりに、軽いストレッチや瞑想、読書などリラックスできる習慣を取り入れると、自然に眠りにつけます。質のよい睡眠がとれることで、日中の集中力も上がり、ムダ遣いを減らすことにつながります。
実は、この“言い訳グセ”こそが時間とお金を浪費する大きな原因です。行動しないまま時間が過ぎると、「今日も何もできなかった」と自己嫌悪に陥り、余計にやる気を失う悪循環に。やらない理由を探すのは簡単ですが、その間に失っているのはお金以上に大切な「時間」です。
●解決法
言い訳をやめるコツは、“小さな行動”に切り替えること。大きなことをしようとすると面倒に感じてしまうので、例えば「5分だけ片づける」「1ページだけ本を読む」など、とにかく始めやすい行動を設定しましょう。始めてみれば意外と続けられるものです。小さな成功体験が積み重なると、自己肯定感も上がり、「できる自分」に変わっていきます。
●解決法
人付き合いは「本当に大事にしたい相手」に絞りましょう。たとえば、ランチや飲み会は月1回に限定するだけでも出費はぐっと減ります。仲のよい友人とは、Zoomでオンラインお茶会を企画するなど、低コストでも楽しく交流できる方法を選ぶのもおすすめです。大切なのは“すべて参加しなくても人間関係は壊れない”と割り切ること。時間もお金も守りながら、心から大事にしたい人との関係を深めていく方が、満足度の高い人付き合いになります。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
お金が貯まる人は“時間の管理”が上手お金が貯まらない原因を突き詰めると、「時間の使い方が散漫」という共通点があります。暇を持て余すと、結局はお金を使ってしまうからです。“時間の管理＝お金の管理”。今日の過ごし方を少し変えるだけで、未来のお金の不安もぐっと軽くなるはずです。
