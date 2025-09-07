タレントの松村邦洋（58）が所属事務所を通じ、2年ぶりに優勝した阪神を祝福した。

シーズン前には春季キャンプを取材するほど、熱狂的なファンとして知られる松村。「藤川球児監督、ありがとうございました」という感謝で始まった祝福コメントでは、同監督の「選手起用の上手さが光った」と絶賛した。

＜以下、コメント全文＞

藤川球児監督、ありがとうございました。昨年はクリーンナップ3人が二軍落ちしました。サトテル（佐藤輝明）は2軍で守備が上手くなるまで上がれないとまで言われていました。それが今年はホームラン王間違いないほど打ちまくりました。

昨日は守備で石井大智投手の失点をゼロにするファインプレーまで。中野拓夢・小幡竜平選手の二遊間にはどれだけ助けられたでしょう。小幡選手に負けじと、ショートでファインプレーをする選手が次々と現れるという、ファンにはたまらないシーズンでした。

レフトのポジションも多くの選手が競い合うことで、チーム内競争が最後までチームの士気を高めていたと思います。

個人的には、地元・山口県の友人の片山大樹ブルペン捕手がコーチ兼任になったことはうれしかったです。

藤川監督から『ヘッドのように資料を作ってくれるので助かる』と言われた時は感動しました。

今年は監督の選手を使う上手さが光りました。失敗したら、修正する早さ。一軍二軍を行ったり来たりで結果の出ていない選手を起用すると、必ず爆発する。

固定メンバーでもシーズンを戦えるのに、ショートとレフトにはチャンスがあると思わせることで、二軍の選手のモチベーションが上がり、一軍で成長した姿を見せてくれました。

来季を戦える戦力も考えているかのようです。

個人的には坂本誠志郎捕手、石井大智投手の2人がMVPです。

全選手一丸となっての優勝、本当におめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。次は日本一を見せて下さい。