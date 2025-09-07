◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に、独走状態で頂点まで駆け抜けた。

藤川監督は史上最速Vに導いたたくましい選手たちの腕に持ち上げられた。5度、甲子園球場の真ん中で夜空へと舞った。両手の人差し指を突き上げ、シーズン中は決して見せなかったとびっきりの笑顔で舞った。

藤川監督の優勝監督インタビューの第一声は「いやあ、選手たちが強いわ」だった。「胴上げされてる時は、ファンの皆さまを代表してしてみんなに胴上げしてもらっている気持ちだった。本当に皆さんの応援があってここまで来ました。最高の気持ちです」と笑顔で語った。

「毎日は非常に長く感じるかなと思ったんですけど、え、今考えてみると昨日のことのようで。昨日まであそこで解説をしていたような、それだけ一瞬で過ぎ去ったような1年。それもやっぱり、選手たちが常に、練習して自分たちの技術に磨きをかけていたので、それを常に見てゲームに責任を持って出てもらいたいと思っていたんですけど、本当に心強い選手たちです」と目を細めた。

「交流戦で負け始めた時から、交流戦の連敗が終わる少し前ですかね。負けることが平気になったんですよね。やっぱりこれだけの大声援を普段いただいてますから。叱咤激励が自分の力に変わるという。叱咤激励どんど来いという感じになったので、自分が強くなりました」と敗戦を重ねる中で指揮官自身にも変化が生まれた。

そして史上最速Vについて「何が強かったかっていうことが皆さまにまだわからない。その辺りが本当の強さだと思いますから。地味に見えるゲーム、1対0のようなゲームを、しっかり選手たちがコーチ陣と連携を組んでですね、1つのアウトをとるために本当に見えないところで色んなことをやってくれました。本当に周りのみなさまのおかげでここに立てている」とした。

岡田前監督の投手中心の守備力や、出塁、走塁を重視する野球を継承。一方で、前監督の「王道野球」に加えて、自身のメジャー経験も生かし最新のデータ分析や、選手との対話を重視するチームマネジメントを取り入れた。

攻撃陣では1番・近本から5番・大山までほぼ固定。全員が20台中盤から30台前半の全盛期で前回優勝も経験しており、それぞれの役割を「言わなくてもできる」打線だった。主力に大きなケガ人もなく、コンディション調整のうまさも光った。多くの打撃部門で阪神の選手がズラリと上位に名を連ねたのも必然だった。

「この143試合というのはペナントレースという競技でして、ペナントをとる、その1チームだけがチャンピオンですから。我々がリーグチャンピオンです。この後のファイナルステージ、クライマックスシリーズというのは、私達にとっては別のステージになります。このリーグチャンピオンというのは絶対消えないので、この誇りを胸に、また別のゲーム戦っていきます」と語ると、甲子園が揺れた。