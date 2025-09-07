¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡½é¤Î£Ö°ï¡ÄÆ£Àîºå¿À¤ËÃ¦Ë¹¤â¡Ö£Ã£Ó¤Ç¤ä¤êÊÖ¤¹¡×¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£·¾¡£±£·ÇÔ¤Îà»´ÇÔá¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æºòµ¨¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£±£·¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î£³¿Í¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢ºå¿À¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤·¡×
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿£²£´»î¹ç¤Î¤¦¤Á£¸»î¹ç¤Ï£±ÅÀº¹¤Î¶Ïº¹¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤«¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼ººö¤â¤½¤¦¤À¤·¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£Á¥¯¥é¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²¦¼Ô¡¦ºå¿À¤ËÄ©¤á¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ö¤Þ¤¿£Ã£Ó¤Ç¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¡¢Ã»´ü·èÀï¤ËÎ×¤á¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£