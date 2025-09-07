阪神は７日の広島戦（甲子園）に２―０で勝利し、２年ぶりとなるリーグ制覇が決定した。９月７日の優勝決定は１９５０年の２リーグ分立以降では最速となるＮＰＢ新記録。１９９０年の巨人（９月８日）のレコードを２５年ぶりに塗り替えた。

藤川球児監督（４５）は球団史上初となる指揮官就任１年目でのペナント制覇。４万２６４９人の大観衆が見守る中、聖地・甲子園のグラウンドで計５度胴上げで宙を舞い、球団創設９０周年の節目となるシーズンを最高の形で飾った。

この日の一戦では、虎先発・才木が４回までを３安打６奪三振無失点に封じる上々の投球を披露していたが、１点をリードして迎えた５回に先頭・石原に頭部死球を投じてしまい危険球退場を宣告されるアクシデントが発生した。

球場内は騒然としたが、緊急交代でマウンドに上がった２番手・湯浅が後続を３人で片付ける好火消しを披露し窮地を脱出。６回以降も桐敷→及川→石井→岩崎ら虎自慢の救援陣が続々と登板し、相手打線の反攻の芽を摘み取った。今季の阪神の強さを象徴するかのようなゲーム運びで歓喜の瞬間を迎えた。