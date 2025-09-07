巨人・横川凱投手（２５）が７日の中日戦（バンテリン）に先発し、押し出し四球で追加点を許し、５回途中６安打２失点で降板した。

チームは６―３で勝利したが、課題が残るマウンドとなった。３点リードの５回に先頭・辻本の二塁打や四球などで無死満塁のピンチを招き、フルカウントまで粘られて押し出しで得点を献上した。阿部監督からは降板を命じられ、無死満塁のまま２番手の船迫にマウンドを譲った。

５回を投げ切れず、その後は５人の救援陣が登板。８日は試合がないとはいえ、６連戦の最終戦でブルペンは大忙しとなった。横川は「中継ぎ陣の方に迷惑をかけた。これから先のことも考えても、あそこは自分で抑えないといけなかったです。先頭バッターを出してから慎重にいってしまった。３点差もあったので、ストライクゾーンで攻めればよかったです」と反省点を口にした。

中でも船迫には感謝しても感謝しきれなかった。「めちゃめちゃ『ありがとうございます』って言いました」と明かし「１個もアウトを取れずに渡したので、すごく申し訳なかったです。次は長いイニングを投げて、中継ぎの方たちを助けてあげられるようなピッチングができるように頑張りたい」と恩返しを誓っていた。