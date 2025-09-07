乙女たちの大好物♡ チュールをあしらった「ボリュームスカート」の着こなしテク
ガーリーな女のコでいたい。でも最近は、ちょっぴり背伸びしたオトナな服にも惹かれる！そこで今回は、チュールをた〜っぷり使った「ボリュームスカート」の着回しコーデを2つご紹介します。少女なチュールスカートも、おしとやかなロング丈を選べばオトナな気分にもしっかりマッチする♡
大げさチュールスカート
オトナなロング丈で甘さを引き算しました
チュールをた〜っぷり使ったボリュームスカートは乙女たちの大好物♡
おしとやかなロング丈を選べばオトナな気分のおしゃれにもしっかりマッチ。
少女なワタシ is...
Cordinate バレエシューズ風スニーカーで新鮮味
甘〜い小物でしっかり盛って大好きなガーリーを満喫。スニーカーで実用性も確保してるんです♡
オトナなワタシ is...
Cordinate ビジュ映えニットで華やかさに磨きをかけて
スパンコールニットとチュールスカートの映え×映えなコーディネートは、ダークトーンで引き締め。あちこちに散りばめられたリボンデザインが可愛い♡
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来