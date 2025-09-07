◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２ー０広島（７日・甲子園）

今季のセ・リーグで主力の長期離脱がなかったのは阪神だけだった。ここまで大きくバランスを崩すアクシデントがなく戦えた。だが、プロ野球はそれも含めて勝負。「けが人が出たから」というのは負けチームの言い訳に過ぎない。コンディショニングの大切さを１、２軍を通して意識させた藤川監督のマネジメントの勝利と言える。

クローザー出身の監督だけあって、体調管理を徹底したブルペン運用はもちろんのこと、守り勝つ野球がしっかりしていた。失策数は２３年がリーグワースト、２４年がリーグ５位だったが、今季は中日に次いで少ない。エラーが減ったことによって、投手のリズムが崩れず、攻撃面にもいい影響を及ぼした。

スタメンも守備力を重視する傾向があった。守備力の高い小幡や熊谷を積極的に使う一方、守りに課題のある前川らは出場機会が減っていった。本塁打＆打点の２冠を狙う佐藤輝の打撃も、三塁の守備力が向上したことが大きなプラス要因となっている。

藤川監督が忘れてはいけないのは、歴代の金本、矢野、岡田監督がドラフト１位で獲得し、育ててくれた大山、近本、佐藤輝、森下という太い幹があったこと。他球団がうらやむほど投打に戦力が充実している。今年の優勝を黄金時代の幕開けとして、ぜひとも球団初の連覇を成し遂げてほしい。（掛布 雅之）