巨人は今季１２６試合目で優勝の可能性が消滅した。阿部慎之助監督は就任１年目からのリーグ連覇を逃した。

今季はマルティネスや甲斐、田中将らを補強して迎えた。開幕前に丸が右大腿（だいたい）二頭筋筋損傷で離脱。それでも開幕３月２８日・ヤクルト戦は５点差をひっくり返すサヨナラ勝ちでスタートを切るなど、３、４月を１５勝１１敗１分けの首位で終えた。だが、主砲の岡本が５月６日・阪神戦で左肘じん帯を損傷し、長期離脱。その後は交流戦を６勝１１敗１分けの１１位で終えるなど苦しい時期が続いた。

７月末には吉川も腰痛で約３週間離脱し、丸、岡本、吉川がそろったのは今季１１２試合目の８月２２日・ＤｅＮＡ戦が初めて。なかなか主力がそろわないシーズンでもあった。一方で泉口や増田陸ら若手が奮闘。投手では戸郷が不調に苦しむ中、山崎が既に２ケタ勝利をマークした。現役ドラフトで加入した田中瑛もチームの力になり続けている。

ここまでのチームの最長連勝は５。４連勝以上はわずか２度と大型連勝をつくれず、勝率５割前後での戦いが長く続いてきた。リーグＶを逃したが、残り試合で１つでも多く勝利を積み重ね、２位でのＣＳ出場、日本一を目指す。