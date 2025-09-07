◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督（４５）は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。

阪神は２回、高寺の左犠飛で先制。６回は近本の中犠飛で加点した。先発の才木は５回先頭、石原に頭部死球を与えて退場となったが、湯浅、桐敷、及川、石井、岩崎の継投で逃げ切った。藤川監督は５度、選手らの手で胴上げされた。

圧倒的な強さでゴールテープを切った。就任１年目の藤川監督が頂点に立った。１９８５年の吉田義男監督、２０２３年の岡田彰布監督も就任１年目でリーグ制覇を成し遂げたが、いずれも再登板。球団の新人監督としては初めてチャンピオンフラッグをつかみ取った。

昨秋の監督就任時に「藤川球児というこの野球選手、名前はタイガースに頂いた。それだけ感謝がある。いつかお返ししなきゃ」と話し、自らの野球人生について「どんな道を選んでも正解にできるという自信にもつながっています。自分の決断に間違いはない」と言い切っていた火の玉男が、栄冠に輝いた。

アクセルを踏み続ける独走だった。４月を貯金３の２位で終えたが、５月１７日に首位に立つと、その後は一度もてっぺんを明け渡すことはなかった。交流戦期間中に７連敗を喫したが、６月下旬からはチームの勢いがさらに加速。２位以下に２ケタゲーム差をつける盤石のペナントレースを展開した。

藤川監督は春先から近本、中野、森下、佐藤輝、大山と１〜５番の上位打線を固定。ここに坂本が正捕手として確固たる地位を築き、チームの骨格が固まった。また遊撃、左翼の２ポジションを巡り、若手、中堅選手がし烈なポジション争いを行った。４番・佐藤輝は本塁打、打点でリーグトップを独走。入団５年目にして、球界を代表するスラッガーに成長した。

投手陣の活躍も目が離せない。先発は村上、才木の二枚看板を中心に、デュプランティエ、伊藤将、大竹、伊原らが先発ローテを担った。球児監督が「チームの心臓」と評価するブルペン陣では中継ぎエースの石井が連続試合無失点の日本記録を樹立。２点台前半のチーム防御率を誇る最強投手陣が、ライバルチームに立ちはだかった。

２３年は１８年ぶりのリーグ制覇となったが、これで３年間で２度目の優勝。１８年シーズンこそ最下位に沈んだが、１９年から７年連続Ａクラス入り。２１年に選手会長だった近本が２月のキャンプの手締めで「今年からは黄金期に入ります」と宣言した通りに、充実の瞬間を迎えている。

１０月１５日からは甲子園でクライマックスシリーズのファイナルステージを戦う。順調に勝ち進めば、同２５日にパ・リーグの本拠地で日本シリーズが開幕。憎らしいほど強い虎が、さらなる頂きを目指す。