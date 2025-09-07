新車240万円！ 13人乗れる「“4列シート”SUV」に反響殺到！「なにこれ…」「名古屋で見た！」「駆動方式がおかしい」の声も！ 超タフな「カクカクボディ」＆硬派な“MT”採用したフォース・モーターズ「トラッククルーザー」印国仕様とは！

新車240万円！ 13人乗れる「“4列シート”SUV」に反響殺到！

インドのLCV（小型商用車）市場で大きな存在感を持つ自動車メーカー「フォース・モーターズ」。

同社のラインナップする一台のユニークな車種が、静かに注目を集めています。

一体どのようなクルマで、どんな評判が寄せられているのでしょうか。

フォース・モーターズは、1958年の設立以来、ドイツのメーカーとの技術提携を通じて成長してきました。

現在では、スクールバスや救急車、バンなどを主要なラインナップとし、インドのLCV市場において65%以上という圧倒的なシェアを誇っています。

さらに近年は軍事分野にも進出し、インド国防軍に車両を供給する契約を締結。

これらの車両は悪路走破性を活かして国境警備や災害派遣にも活用されており、その実績によって「壊れにくい実用車メーカー」という評価と信頼性を高めることにつながっています。

そんなフォース・モーターズのラインナップの中でも、飛び抜けてユニークなモデルが「トラッククルーザー」です。

一見するとレトロで無骨なSUVですが、なんと“13人乗り”という乗車定員を実現しており、シートレイアウトは前から「2人＋3人＋4人が向かい合わせで2列」。

まるで軍隊用の兵員輸送車のような特徴的なレイアウトを採用しています。

ボディサイズは、全長5120mm×全幅1818mm×全高2027mmと、全長はフルサイズSUV並みの巨体です。

パワーユニットには、メルセデス由来の2.6リッター直列4気筒ディーゼルエンジンを搭載し、最高出力90馬力・最大トルク250Nmを発揮。

トランスミッションは硬派な5速MTで、駆動方式は後輪を駆動するFRです。意外なことに四輪駆動（4WD）の設定はありません。

また、頑丈なラダーフレーム構造を採用しているため、車両重量は3180kgとかなり重め。

エンジンの出力を考えるとフル乗車時には力不足を感じる場面もあるでしょうが、それ以上にラダーフレームがもたらす堅牢性こそがトラッククルーザーの大きな強みと言えるでしょう。

そんなトラッククルーザーには、今回紹介した「13人乗り」仕様の他にも、「9人乗り」や「11人乗り」仕様も存在。

エアコンやパワーウインドウは標準搭載されず、オプション設定です。

車両本体価格は143万1000ルピーから販売されており、日本円に換算すると約240万円となっています。

※ ※ ※

このように個性的な特徴を持つトラッククルーザーについて、日本のSNSなどでは、

「なにこれ…欲しいです」

「見てみたいし、なんなら欲しいくらい」

「レトロなデザインや装備が良いですね〜」

「国産メーカーが300万円以下で作ってくれたら欲しいかも」

「いつかインドで暮らす時が来たら買おう」

といったコメントが寄せられており、購入を希望する人の声も見られます。

さらに、

「一部の車屋が輸入しないかな？」

「これ見たことある！ 名古屋の輸入車屋さんが仕入れてた」

「でも13人乗りってことは日本で運転するときに中型免許以上だね…」

などの投稿もあり、真偽は不明ながら、日本でも輸入されたトラッククルーザーを見た人がいるようです。

またその他には、

「電車みたいにクルマの屋根に乗ればさらに20人移動できますね」

「なんでこのデザインで4WD設定が無いんだよ！ 駆動方式がおかしいよ！」

「ちょっとメルセデスのGクラス風味？」

といったトラッククルーザーについてのボケやツッコミも寄せられ、様々なクルマ好きの心に刺さった様子が感じられました。