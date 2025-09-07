¡ÚÌÔ¸×VÁª¼ê¥Õ¥¡¥¤¥ëª´äºê¡ÛÎäÀÅÄÀÃå¡¢É´ÀïÏ£Ëá¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó»Ù¤¨¤ëÇ½ÌÌ¤Î¼é¸î¿À
¡¡´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê34¡¢À¶¿åÅì¡½¹ñ»Î´ÜÂç¡½13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡Ë¡£1991Ç¯6·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£49»î¹ç¡¢1¾¡2ÇÔ7¥Û¡¼¥ë¥É31¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.69¡Ê9·î7Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¼é¸î¿À¤È¤¤¤¦»ý¤Á¾ì¤Çµæ¶Ë¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÅê¤²È´¤¯¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤Çº£µ¨¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃì¤Ë¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£23Ç¯¤ËÂ³¤¯¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÂ®¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¡£¡ÈÌµÁÐ¡É¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÄã¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÅê¤²¹þ¤à¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î°ÒÎÏ¤Ï·òºß¡£²¿¤è¤ê¾õ¶·È½ÃÇ¤¬È´·²¤Ç¡¢ÌµÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¾¡Éé¤Ï¤»¤º¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Î¤ß¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤È¸À¤·¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤ÈÂ¿¤¯¡È±öÂÐ±þ¡É¤¬»ý¤ÁÌ£¡©¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÇÚ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò¾¡¼ê¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥â¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸Î¶¿¤ÎÀÅ²¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£