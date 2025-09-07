【メディヒール】日本限定アイテムも登場♡楽天市場公式ストアがオープン

韓国で14年連続No.1*¹を誇るダーマコスメブランド「メディヒール」が、9月4日（木）に楽天市場公式ストアをオープンしました。より身近に、そして便利にメディヒールの商品を手にできるようになった今回の展開。オープンを記念して、楽天スーパーSALEでは最大35％*²OFFや豪華プレゼントも用意されています。ここでは日本限定アイテムを含む代表的な3つの商品をご紹介します。

日本限定♡大容量30枚マスク

忙しい女性の味方となるのが、日本限定販売の大容量「30枚マスク」（全6種、2,980円）。

朝や夜に5分*³の時短ケアが叶い、肌悩みに合わせて毎日手軽に集中ケアが可能です。詰め替えもできるため、環境にも配慮されたアイテム。

季節を問わず365日、すっきりとしたお手入れをサポートしてくれます。

世界64冠*⁵！多機能トナーパッド

全世界で64冠*⁵を達成したトナーパッド（全8種、2,980円）。化粧水をたっぷり含んだシートで、拭き取りや部分パックとしてマルチに活躍します。

メイク前の肌の調整や、化粧水代わりとしても使える2WAYタイプ。毎日のスキンケアを手軽に格上げしてくれる万能アイテムです♪

31億枚*⁶突破♡ベストセラーマスク

累計31億枚*⁶の販売を誇る「エッセンシャルマスク」（全7種、2,980円）。エッセンスを贅沢に含んだシートがぴたっと密着し、1枚で肌コンディションを整える集中ケアアイテムです。

肌悩みに合わせて選べるラインナップで、ブランドを代表するベストセラーとして世界中で愛されています。

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年～2024年、自社調べ）

*2 一部商品に限り。割引率は商品により異なります。

*3 使用時間のこと

*5 2022～2025年受賞累積（受賞詳細は韓国公式ホームページ記載）

*6 メディヒールマスクパック累計販売数量（2009年～2025年）

日本限定アイテムで特別なケアを♡

楽天市場公式ストアのオープンで、メディヒールの魅力をこれまで以上に身近に感じられるようになりました。

日本限定の大容量マスクや、世界的に評価されるトナーパッド、ベストセラーマスクなど、スキンケアを楽しくするラインナップが勢ぞろい。

スーパーSALEの特典を利用して、365日すこやかな肌を手に入れてみませんか？