¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»Ø¤µ¤·¡Ä
¡¡43ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬15Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼«¿È¤Îà¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸á¤È¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ó¤À¤é¤±Âç¹¥¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â°·¤¦Âç·¿¸Å½ñÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¤æ¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ÎÄÄÎó¥±¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò»Ø¤¹¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤Î¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸È¯¸«¡Ä¡×¤È»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤¬»Ø¤µ¤¹Êý¸þ¤Ë¤Ï2010Ç¯È¯Çä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ömade in¡Ä?¡×¤ÎÉ½»æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Ãª¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÃæÂ¼¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¹â¤½¤¦¡×¡ÖYURIMARI¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤ê¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸! ¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼¡¡¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âµ²±¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£