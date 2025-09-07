プロ野球のセ・リーグは7日、阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に頂点に立った。2位・巨人とのゲーム差は「17」。就任1年目の藤川球児監督（45）が歴史的独走で2025年シーズンを制した。

この結果、リーグ連覇を狙った巨人、下克上で日本一に輝いたDeNA含む5球団のペナント争いの終戦が決まった。優勝を逃したセ・リーグ指揮官のコメントは以下の通り。

▼巨人・阿部慎之助監督 投打のバランスが素晴らしい。投手はみんないいし、クリーンアップ3人、レギュラーが固定されているのが阪神の一番の強み。1点差の試合が（24試合中）14試合（6勝8敗）の中で、こちらは細かいミスが多かった。

▼DeNA・三浦大輔監督 総合力でしょう。投手力が素晴らしく、打線も固定メンバーで戦い、打者が自身の役割を分かっていてそれを果たしていた。何より故障者が少なかった。我々もリーグ優勝を目指していたが、切り替えていく。

▼中日・井上一樹監督 打撃陣は主軸、投手陣はローテーションの核、軸がしっかりしている。佐藤輝の急成長は認めざるを得ない。個々のレベルアップのお手本として、中野や森下を見てみろと。うちの若手も、そうならないと五分には戦えない。

▼広島・新井貴浩監督 打線は1番から5番までしっかり固定されていて、投手も野手も軸となる選手がたくさんいる。顔触れを見ても、この強さはしばらく続くと思わせるぐらい強い。去年も（巨人優勝を目の前で）見ているし、悔しい。

▼ヤクルト・高津臣吾監督 阪神は非常にバランスの取れたチームだった。1年間、同じメンバーで戦えるのが強さにつながっていた。逃げたくても逃げさせてくれない打線だった。どこからでも点を取れるし、対策を練っても良い結果を出せなかった。