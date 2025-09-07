◇セ・リーグ 阪神２―０広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に、独走状態で頂点まで駆け抜けた。

23年に18年ぶりのリーグ制覇を果たした岡田彰布前監督が、2位に終わった昨季限りで退任。大きな重圧の中で就任した藤川球児監督が、1年目から見事な手腕を発揮。両手の指を「1」と突き立て、5回、宙を舞った。

マジック1で迎えた一戦には今季は2軍暮らしも経験した木浪を先発に抜てき。前回優勝時は正遊撃手として活躍した功労者への配慮を感じさせる起用でファンを喜ばせた。

2回にその木浪の安打も絡んで1死一、三塁とすると、高寺の左犠飛で先制。5回に先発の才木が危険球で退場になるまさかの事態もあったが、層の厚さを見せつけ逃げ切った。

岡田前監督の投手中心の守備力や、出塁、走塁を重視する野球を継承。一方で、前監督の「王道野球」に加えて、自身のメジャー経験も生かし最新のデータ分析や、選手との対話を重視するチームマネジメントを取り入れた。

攻撃陣では1番・近本から5番・大山までほぼ固定。全員が20台中盤から30台前半の全盛期で前回優勝も経験しており、それぞれの役割を「言わなくてもできる」打線だった。主力に大きなケガ人もなく、コンディション調整のうまさも光った。多くの打撃部門で阪神の選手がズラリと上位に名を連ねたのも必然だった。

昨年10月15日の就任会見。黒いスーツに黄色のネクタイの阪神カラーで臨んだ藤川監督は、オファーを受け入れた理由を「特にないです。今、自然なのかなと。（岡田監督の後任にも）おそらくそれも全て必然であって、運命なのかな」と自然体で話した。そして「僕がやることはチームを勝たせること。見ておいてください、やりますから」と宣言。まさに有言実行だった。