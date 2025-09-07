◇プロ野球セ・リーグ阪神 2-0 広島（7日、甲子園球場）

優勝マジック「1」としている阪神と対戦した広島。投手陣は粘投を見せるも、打線の援護ならず完封負けを喫しました。昨季は巨人と対戦し優勝の瞬間を見届けた広島でしたが、今季もその瞬間に立ち会うこととなりました。

この日の先発マウンドにあがったアドゥワ誠投手は初回からヒットを浴びるも、佐藤輝明選手をゴロに打ち取るなど無失点の立ち上がり。しかし2回、連打でノーアウト1、3塁のピンチを招くと、7番・郄寺望夢選手の犠牲フライで1点を失います。その後も度々ピンチを招いたアドゥワ投手でしたが、要所を抑える粘投を見せ、4回1失点で降板しました。

この力投に応えたい広島打線でしたが、4回まで対する先発・才木浩人投手の前に無失点と抑えられます。しかしこの才木投手が5回の初球で危険球退場。ストレートのすっぽ抜けた球が石原貴規選手の頭部に当たり退場となりました。

その後は湯浅京己投手がスクランブル登板となるも、ここでも得点とはならなかった広島打線。

6回には3番手・栗林良吏投手が近本光司選手の犠牲フライを浴び、2点リードとされると、このまま反撃ならずゲームセット。屈辱の完封負けを喫しました。