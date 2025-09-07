¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¡±ÊÅÄÍµ»Ö¤È¤Î¥é¥¹¥È°ìµ³ÂÇ¤ÁÀ©¤¹¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÁ´Éô±ÊÅÄ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£·Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦Åì¶â¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤È±ÊÅÄ¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡££²¿Í¤¬£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ç½é·ãÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£°£·Ç¯£´·î¤ÎÂçºåÂç²ñ¡£¤³¤Î»þ¤Ï±ÊÅÄ¤¬²¦¼Ô¡¦Ãª¶¶¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ÎÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÏÃª¶¶¤¬²¦ºÂ¤ËºÆ¤ÓÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ÊÅÄ¤È¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢±ÊÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦Åì¶â¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢ÙÝÇË¤ê¤Î¥Ê¥¬¥¿¥í¥Ã¥¯µ¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¡£¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ÊÅÄ¤ÎÀãÊø¼°¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ê¥¬¥¿¥í¥Ã¥¯¶¤Ç¹Ê¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤Ç¹¶Àª¤Ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ç±ÊÅÄ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÍî²¼¤µ¤»¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç°µ»¦¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö£°£°Ç¯Âå¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤È±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Á´Éô±ÊÅÄ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ï±ÊÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤«¤é¡Ö¥¼¥¡¡ª¡×¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿·è¤áÂæ»ì¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇÃª¶¶¤Ï¡¢°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£±£¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤É¤ó¤É¤óÆü¤Ë¤Á¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤¬º£¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¶¥Ã¥¯¡Ê¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ë¤òÅÝ¤¹¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÍ¤â°úÂà»î¹ç¤Î»Ä¤ê£±ÉÃ¤Þ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£