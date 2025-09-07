ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄ¤Îµ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤Æ°ÂÅÈ¤â¡Ä¡ÖÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¿¥ä¥Ä¤é¡¢ÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£·Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î£³£²ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢µîÇ¯£··î¤«¤é£±£°·î¤Ë¤«¤±¤Æ£±£·²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ðÅÄ¤È¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î£²¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ðÅÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏË½Ïª·ÏÇÛ¿®¼Ô¤¬µîÇ¯£··î¡¢°ðÅÄ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î£Ä£Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä´é¼Ì¿¿¡¢ÀÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÈ¯¡£°ðÅÄËÜ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡ÖËÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ÉÍý¤¬´Å¤¯¡¢ÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö°ðÅÄ¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢¾è¤Ã¼è¤êÈÈ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÁêÅö¡Ø¥¦¥½¤À¤í¡Ù¤È¤«¡Ø¤ªÁ°¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡Ù¡ØÊÑÂÖ¡Ù¡Ø¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡Ù¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ¡£¼Õ¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¡¢ÀäÂÐ¤À¤Ã¤Æ¡£½ñ¤¤¤ÆÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¿¥ä¥Ä¤é¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹¡¦ËÒÌîÂÀÍ´¤¬¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤¹¤è¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£