原日出子、20種類のスパイス＆12の野菜使った手作りカレー公開「本格的ですごい」「レシピ気になる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の原日出子が7日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】原日出子、20種類のスパイス使った本格カレー
「朝散歩からの スパイスカレー仕込み 元気が出て 免疫力上げ上げのレシピです」とつづり、カレー作りの様子を公開した原。写真には「20種類のスパイスと12種類のお野菜と牛豚のひき肉でカレー」と書かれており、多くの食材やスパイスを使ったこだわりの一品であることを明かしていた。
この投稿にファンからは「レシピ気になる」「本格的ですごい」「クオリティ高い」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
