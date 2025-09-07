演歌歌手の辰巳ゆうとが７日、Ｊリーグ・ルヴァン杯の柏対横浜ＦＭ戦が行われた千葉・柏市の三協フロンティア柏スタジアムでスペシャルライブを行った。

柏のＦＷ・垣田裕暉選手の応援歌の原曲が、辰巳の楽曲「迷宮のマリア」（２４年５月発売）だったことでライブが実現。「（自分の楽曲が応援歌になったと）初めて知った時はすごくうれしかった。僕自身も野球をやったりしてスポーツが大好きなので、自分の曲がスポーツの応援歌になるのは夢の一つだった」という。チームのファンにもなり「これからもぜひ（柏を）応援したい。垣田選手にはこの応援歌の『迷宮のマリア』でさらに頑張ってもらいたい」とエールを送った。

この日は、試合前にピッチで歌唱。サビに登場する”マリア”を”カキタ”に置き換え、サポーターの心をつかんだ。ライブを終え「めちゃめちゃ気持ちよかったし、（柏）レイソルのサポーターの皆さんに温かく迎えていただいた」と笑顔。最新シングル「運命の夏」歌唱時には会場が一体となってアロハポーズも。「一緒にやってくれて、とてもうれしかった」と感謝した。