²£ÉÍ£Æ£Í¡¢Çð¤Ë£²Ï¢ÇÔ¤Ç¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡ÄÂè£²Àï¤Ï£°¡½£±¤Ç£²Àï¹ç·×£±¡½£µ
¢¡£Ù£Â£Ã¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè£²Àï¡¡Çð£±¡½£°²£ÉÍ£Æ£Í¡Ê£·Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤¬¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè£²Àï¤ÎÇðÀï¤ËÎ×¤ß¡¢£°¡½£±¤Ç£²Àï¹ç·×£±¡½£µ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î½éÀï¤ò£±¡½£´¤ÇÍî¤È¤·¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³£´¶¯Æþ¤ê¤Ø¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²Àï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÇð¤Ë¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢½ø¡¹¤Ë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óµ¤Ì£¤Î¼éÈ÷¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Á°È¾£±£³Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬º¸¤«¤é¤Î£Æ£Ë¤òÄ¾ÀÜÁÀ¤¦¤Ê¤É¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±£²£¶Ê¬¤Ë¤Ï£Í£Æ»³º¬¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£Æ±£³£²Ê¬¤Ë¤â£Í£Æ»³º¬¤ÎÁ°Àþ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é±¦£Ã£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£³£·Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é£Í£Æ¿¢Ãæ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£Ö£Á£Ò¤Î¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ËÊ¤¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¸¸¤Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤Ï£°¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£´Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Î°æ¾å¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¢Ãæ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤Ø¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±£²£°Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é£Ä£Æ¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â£Ç£Ë¾®Åç¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢£Æ£×Ã«Â¼¡¢£Æ£×µÜ»Ô¡¢£Í£ÆÅ·Ìî¡¢£Æ£×¥æ¡¼¥ê¡¢£Í£ÆÅÏÊÕ¤È¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤â¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¹¥Ä´¤ÎÁê¼ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£