菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（３着までに菊花賞の優先出走権）は９月１５日、中山競馬場の芝２２００メートルで行われる。

Ｇ１馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が皐月賞を制した中山で秋初戦に挑む。栗東で行われた１週前追い切りは、戸崎圭太騎手が騎乗。初コンビのパートナーに好感触をつかんだ。秋の大一番へ弾みをつけるため、唯一のＧ１馬が貫禄を見せる。

前走の稲城特別を５馬身差で楽勝したレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）も好素材。２走前の青葉賞はエネルジコから０秒１差の４着で、出遅れが痛かった。発馬五分なら好勝負になっていい。

未勝利から２勝クラスまで危なげなく３連勝中のサクラファレル（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）は大物感がある。

同じ堀宣行厩舎で前走の日本ダービー以外は大きく崩れていないファイアンクランツ（牡３歳、父ドゥラメンテ）や、中山２２００メートルで２戦２勝のピックデムッシュ（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）も上位争いが期待できる。