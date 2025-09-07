※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ
夫の裏切りの証拠を押さえようと決意した妻は、入浴中の夫の携帯を手に取り、ついにパスワードを入力して中を見ることに成功します。しかし、どこを開いても義妹との履歴は見当たらず…絶対に連絡を取り合っているはずだと思ったのに、どういうこと!?

思い過ごし…？


思いついた！


やっぱり！


必死に夫の携帯を操作したけれど、義妹との履歴はどこにも残っていません。

すでに削除済み…？

そうこうしているうちに夫が風呂から上がる気配が。何とかして見る方法はないのかと慌てる中、思いついたのはスクリーンタイムのチェック。

スマホに記録されているスクリーンタイムを見ることで、頻繁に使用しているアプリがわかるのです。

震える手で確認すると、見たこともないメッセージアプリが長時間使用されていたことがわかりました。これだ…！

(ぽん子)