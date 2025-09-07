時間がない！ 証拠を見つけられないまま、迫るタイムリミット【義妹と妊活する夫の末路 Vol.29】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫の裏切りの証拠を押さえようと決意した妻は、入浴中の夫の携帯を手に取り、ついにパスワードを入力して中を見ることに成功します。しかし、どこを開いても義妹との履歴は見当たらず…絶対に連絡を取り合っているはずだと思ったのに、どういうこと!?
思い過ごし…？
やっぱり！
必死に夫の携帯を操作したけれど、義妹との履歴はどこにも残っていません。
すでに削除済み…？
そうこうしているうちに夫が風呂から上がる気配が。何とかして見る方法はないのかと慌てる中、思いついたのはスクリーンタイムのチェック。
スマホに記録されているスクリーンタイムを見ることで、頻繁に使用しているアプリがわかるのです。
震える手で確認すると、見たこともないメッセージアプリが長時間使用されていたことがわかりました。これだ…！
(ぽん子)