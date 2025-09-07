柏、５年ぶりのルヴァン杯４強進出…後半ＡＴにＭＦ戸嶋祥郎がとどめの決勝点

◆ルヴァン杯 ▽準々決勝第２戦 柏１―０横浜ＦＭ【２戦合計５―１】（７日・三協Ｆ柏）

柏はホームで横浜ＦＭと対戦し、１―０で勝利した。２戦合計で５―１となり、準優勝した２０２０年以来５年ぶりの４強進出となった。

第１戦を４―１で勝利した柏。リカルド・ロドリゲス監督が「第１戦と同じように、この第２戦を私は捉えています。この９０分間でも試合に勝ち、なるべく早い時間帯に点を決めて勝ち上がることを確定させたい。それができるようなチームをピッチに送り出したい」と話していたように、柏はＦＷ垣田裕暉、ＭＦ小泉佳穂、ＭＦ小屋松知哉らリーグ戦の主力を勝負の第２戦に起用した。

序盤から積極的に前に仕掛けてくる横浜ＦＭのプレッシャーに遭い、シュートをチャンスを作られてしまう。すると前半３７分、クロスからＧＫ小島亨介がはじいた球をエリア右にいたＭＦ植中朝日がシュート。ボールはゴール右下に吸い込まれたが、ＶＡＲ判定の結果オフサイドと判定され取り消しになった。柏は決定機を作ることができず、前半を終えた。

後半開始から得点への意識を上げるため、ＭＦ渡井理己に代わってＭＦ瀬川祐輔を投入した。徐々に流れをつかみ始め、後半１０分には瀬川と垣田が立て続けに惜しいシュートを放ち、得点の予感を感じさせる。試合終盤まで一進一退の攻防が続いたが、後半アディショナルタイムにＭＦ戸嶋祥郎がＦＷ小見洋太の右クロスを右足で沈めて突き放した。そのまま試合は終了。“後半９０分”も勝利を収めて、準決勝に駒を進めた。