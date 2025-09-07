◇セ・リーグ 阪神―広島（2025年9月7日 甲子園）

勝てば優勝の7日広島戦、阪神・岩崎は9回、藤川監督が現役時代に使用していた登場曲LINDBERGの「every little thing every precious thing」で登場した。

前日から虎党の間で予想されていた演出。岩崎はファンの予想通り、指揮官ゆかりの一曲で登場した。

曲が流れると、スタンドのファンは大合唱。Xでは「岩崎は粋な男だなあ」「今年は監督のリンドバーグで入場とか岩崎最高すぎるやろ」「球児の登場曲で岩崎が…」と感動の声が上がった。

試合後、岩崎はこの演出について「話すと長くなる。結構長くなりそうなので、いろんな思いがあるという感じですけど。大丈夫だったかな。それについて監督とも話さなかったですけど、大丈夫だったかな」と心配の様子も「最高です。このために１年間やってきたので、本当に良かったです」と藤川監督の胴上げを喜んだ。

岩崎は胴上げ投手となった23年の決戦でも、同年7月に脳腫瘍のため亡くなった同期入団の横田慎太郎さんが使っていた、ゆずの「栄光の架け橋」で登場していた。