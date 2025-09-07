【Switch2】任天堂が″第5回落選者″に「招待販売」を実施！ヘビーユーザー優先

任天堂は新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」の「招待販売」を、2025年9月中旬ごろから実施する予定です。

対象は「第5回抽選販売」で当選しなかった人で、ニンテンドーアカウントなどの利用状況に応じて優先度が決まります。配送は11月以降です。

6年以上のオンライン加入者優先

以下の条件を満たした人が、招待販売の対象となります。

・第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している人

・過去のNintendo Switch 2 抽選販売で一度も当選していない人

・招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2 と連携した履歴がない人

なお、招待販売への申込み、招待者の抽出、および購入の際に「Nintendo Switch Online」に加入している必要はありません。

なお、年内に生産・配送できる分よりも、上記の条件を満たしている人が多いと見込まれるため、任天堂は今回の「招待販売」において、ニンテンドーアカウントなどの利用状況を参照した上で、順次案内を送るとしています。

優先度が高いのは「Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間が6年以上」の人で、年内配送分の招待販売についての案内が送られます。

累積加入期間が6年未満の人は、以下の項目を含め、利用状況を総合的に参照した上で案内順が決定します。

・Nintendo Switchソフトのプレイ本数（有料ソフトのみ）

・Nintendo Switchの総プレイ時間（有料ソフトのみ）

・Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間

招待販売の案内は、メールのほか、「My Nintendo」アプリ、ニンテンドーアカウントの「あなたへのお知らせ」にて配信予定です。

招待販売への申し込み受付期間は、9月中旬を予定しています。

第1回招待販売の案内（11月20日までの配送分）は10月上旬ごろの予定で、第3回までの実施が予定されています。第3回招待までに案内が届いた人は、年内に商品が届く見込みです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）