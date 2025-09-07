¸µºå¿À¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡¢ÂæÏÑ¤Ç»Ïµå¼°¡¡ÉÙË®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¡ÎÓ°Ò½õÉûGM¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï6Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¿·ÁñÌîµå¾ì¡ÊËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¡Ë¤Ç¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯ÆüËÜº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºå¿À¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ïºå¿À»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÉÙË®¤ÎÉû¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë·ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÎÓ°Ò½õ»á¤é¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ç½¸«»á¤ÏÎÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Î°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ»þÂå¤Î¡Ö·ðÌó²È¤Ã¤×¤ê¡×¤òË½Ïª¡£ËÜÍè¤Ï°ìÄê´ü´Ö¤ÇÂàÎÀ¤¹¤Ù¤µåÃÄ¤ÎÎÀ¤ò¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï°ìÀÚ½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á·óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉÙË®¤ÎÄ¥ÔõÅê¼ê¤È¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¼ÁÌä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤È¤·¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÀµÄ¾¡¢ÃÙ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÉÙË®¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¸µBC¥ê¡¼¥°¤ÎÎëÌÚ½ÓÊåÅê¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÉÙË®¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯ÆüËÜº×¤Ï7Æü¤â¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂçµ×ÊÝËãÍü»Ò¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍÌ·¼Ë§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
