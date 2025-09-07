今回みやぞんが挑むのはトルコ名物「トルコアイス」を使ったパフォーマンス！

トルコアイスの屋台に行くと、お店の人がアイスをなかなか渡してくれないパフォーマンス。これは、トルコアイスが普通のどのアイスよりも粘り気が強いからこそできる技。このパフォーマンスを習得し、スタジオで披露するのがみやぞんの最終目標！教えてくれるのは老舗アイス屋さんのジュマリさん。

パフォーマンスをするには下準備が重要！フリーザーの温度はマイナス20度、アイスはカッチカチ。それを２キロもある長いスプーンでこねて柔らかくする。

トルコアイス独特の粘りの秘密は、ヤギのミルクと「オルキス」というランの球根。オルキスにはこんにゃくの主成分グルコマンナンが含まれ、ヤギのミルクに溶かして冷やすと、あの粘り気が生まれる。溶けにくくするために粘り気を持たせたのが始まりだとか。

まずはアイスのコーンに紙を巻いて渡すと思いきや、紙だけを渡す技。ポイントは紙を巻く時に下を余らせ、両手で掴みながら確実に抜くこと。続いてはコーンを3つ重ねて持ち、お客さんにコーンだけを取らせる技など10個の技を教わる。

ここでトルコの伝統アート「エブル」をご紹介！同じものは二度と作れない唯一無二のアート。このアートは、糊が入った水に粉末の絵の具を溶かし、水面に落として描いていく。このアートにみやぞんも挑戦！

トルコアイス修業に戻ると、みやぞんが急に上達！地元のお客さんを相手に場数を踏んだ成果。ジュマリさんから激励の言葉をもらいスタジオでパフォーマンス披露！

久しぶりのスタジオ披露に緊張するみやぞん。完璧なパフォーマンスを見せた！

以上、世界の果てまでイッタっきりでした。