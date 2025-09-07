これまで大ネタ1本で勝負してきた探検隊だが、今回はオムニバス！

火と氷の国アイスランドで絶景カレンダー写真を狙う！

今回の隊員はスタッフ神田、岩野、イタリアコーディネーターのパオラの3人。

探検隊がまず訪れたのは、世界遺産である「シンクヴェトリル国立公園」。ここは、地球の表面を覆う巨大なプレートの境目が、陸上に顔を出している世界でも珍しい場所。その境目に溶けた氷河の水が溜まった泉でカレンダー写真を狙う。泉の透明度は100m、水温は２度！隊長、得意の潜水で美しい泉の底へ。カレンダー候補1枚目は透明度100mの泉。

続いてはアイスランドの大地で食料調達！やってきたのはウエストランガリバー。ここはとある巨大魚が潜む川。狙うはアトランティックサーモン！釣り始めて１時間、全然釣れない。そして歓喜の時は突然、アトランティックサーモンゲット！今日はこれをちゃんちゃん焼とパオラの特製パスタ！

冒険2日目、今日は氷の国を象徴する場所へ。やってきたのはヨーロッパ最大の氷河ヴァトナヨークトルで氷河クライミングに挑戦！氷の頂点に立った隊長の勇姿をドローンで撮影する作戦。ところが登る直前に雨が降り出す。天候の回復を信じ隊長クライミング開始！一歩一歩進み豪雨の中、氷河クライミング成功！その直後雲の隙間から太陽が顔を出す！氷河の上に立つ隊長、これも見事だが我々が目指すのはもっと素晴らしい氷河絶景。

やってきたのは川から海に流れ出た氷河が波に運ばれ集まるダイヤモンドビーチ。海に沈む夕日に照らされ黄金に輝く流氷。ここに探検隊が入った1枚をカレンダー写真に！白夜のアイスランド、日の入りは10時過ぎ。太陽の軌道が分かるアプリで見ると太陽が沈むのは山。探検隊あるある季節違い。ここでのカレンダーは断念。

夏だが極寒のアイスランド。冷え切った体に嬉しい露天風呂で温まる！そこに水着を着たパオラ登場！そしてここから始まるパオラ劇場。20分で水着３着を披露！という訳でカレンダー2枚目は見せたがりパオラの水着コレクション！

冒険最終日、向かうのは火の国を象徴する場所。やってきたのはレイキャネス半島。ここでは噴出するマグマが見られる！さらにマグマが作り出した特別な場所へ。向かうのはマグマパイプ！マグマパイプまでは歩いて１時間、そこからリフトに乗り120m降下。地下空間に広がる鮮やかな世界。美しい光景に隊長ご満悦！ここで旗を掲げた一枚をカレンダー候補に。

今回撮影したのは3枚。選ばれたのは地球の割れ目で撮影した夏らしい1枚に！

以上、宮川探検隊でした。