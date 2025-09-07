第２戦は１−０で勝利した柏がベスト４に名乗り！ 横浜FMは懸命にゴールを目ざしたが実らず【ルヴァン杯】
Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。
第１戦は柏が４−１で勝利。３点ビハインドの横浜FMは37分、植中朝日がネットを揺らし先制したかに思われたが、直前のプレーでオフサイドが認められて得点は無効に。
一方の柏は持ち前のパスワークを駆使して攻撃を繰り出すも、思うようにフィニッシュに持ち込めない。前半の枠内シュートはゼロだ。
迎えた後半、お互いに攻め合い、見応えある展開に。だが、共にチャンスをモノにできない。それでも90＋１分、柏が戸嶋祥郎の得点で均衡を破る。
試合はそのままタイムアップ。柏が１−０で勝利。この結果、２戦合計５−１とした柏が準決勝に進出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
