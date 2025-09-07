台湾メディアの中時新聞網は2日、「日本人は1秒で分かる」と題し、日本人タレントが台湾人の7大特徴を紹介したことを伝えた。

記事によると、日本出身のモデルでAKB48の元メンバーでもあり、近年は台湾で活動している阿部マリアがこのほど、自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で「台湾人の特徴」を紹介した。

阿部は大阪・中之島で開かれたイベント「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」の会場で「特徴」を基に台湾人を探すという企画を実施。台湾人の特徴の一つとして、食事などの際によくノートパソコンや財布、スマートフォンといった大事なものをテーブルの上に置いていることを挙げ、「日本人はあまりそういうことをしない」と語った。

また、その他の台湾人の特徴として「眼鏡をかけている」「男性はバッグを持たず持ち物をすべてポケットに入れる」「行列や無料のものが好き」「会話時の動作が大げさ（手をたたいて笑うなど）」「褒められると照れて話題を変える」「文化的なアイデンティティーが強い」を挙げた。阿部はこれらを基に会場で数人の台湾人を見つけることに成功した。

台湾のネットユーザーからは「台湾人の特徴がばれてしまった」「大勢が並んでいるのを見て自分も並んだら、トイレ待ちの列だった」「無料はマジで台湾人にとって重要ポイント」「自分は台湾人だけどこんな特徴があるなんて気付かなかった」「台湾人は日本で簡単に見分けられる、雰囲気が日本人とは違う」「私は日本人を見分けるのが得意で、雰囲気、顔立ち、服装、メイク、肌質、どれも日本人らしい感じがする」「女の子の前髪を見ると分かる。前髪がある（おでこを出していない）のはほぼ日本人」といったコメントが寄せられた。（翻訳・編集/北田）