2025年9月12日（金）、東京都にある『ニュウマン高輪 North 1F』に新規オープンする『明治屋高輪ストアー』内に、『北海道どさんこプラザ』がショップインショップとしてオープンします。

画像：株式会社 北海道百科

『北のハイグレード食品』など、食材や製法に対する生産者のこだわりの商品や、北海道内各地の人気のお菓子や老舗銘菓、選りすぐりの道産素材から作られる農産・水産加工品などが並ぶ『北海道どさんこプラザ』。

画像：株式会社 北海道百科

道内各地の観光パンフレットやポスター等も置かれ、東京に居ながらにして北海道を身近に感じることができますよ！

詳細情報

北海道どさんこプラザ高輪店

オープン日：2025年9月12日（金）

住所：東京都港区高輪二丁目21-1 ニュウマン高輪 North 1階（明治屋高輪ストアー内）

営業時間：10:00～20:00

北海道Likers編集部のひとこと

オープニング企画として、『じゃがポックル』や『マルセイバターサンド』など、人気ブランドのお菓子も数量限定で販売されるとのこと。ぜひ足を運んでみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】「北海道どさんこプラザ」が「明治屋高輪ストアー」のショップインショップとして2025年9月12日(金)オープン！ - @Press

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。