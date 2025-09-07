Image: Shutterstock.com

予防接種で何が嫌って、…注射ですよね。別にそんなに痛くないよ？ 痛くないけど…、やっぱり痛いもん。ブスってさ。グサってさ。

では、針を使わない予防接種があるって言われたら、どうですか？ 次世代ワクチン接種の形として、デンタルフロスに注目です。

マウスでの実験は成功

研究チームが開発したのは、針を必要としないワクチン接種。注射の代わりとなるのは、歯ブラシのときに使うデンタルフロスをイメージした、ワクチンフロス。これを、口の中で歯の間、歯茎にゴシゴシすることで、不活化ワクチンとタンパク質を体内へと送り込むというアイデアです。

研究チームはすでにマウスで実験済み。タンパク質コーティングを施したフロスを、マウスの歯間にゴシゴシすると、タンパク質の75％が歯茎へと送り込まれたことがわかりました。その2カ月後、マウスの肺、鼻、脾臓などで検出された抗体レベルがUP。フロスワクチンの影響とみられます。

次に、インフルエンザワクチンで実験。50匹のマウスに、2週間ごとにインフルワクチンフロスを実施。最後のフロスから4週間後に、インフルエンザの菌を注入。すると、3回のワクチンフロスを実施したマウスはすべて生き残ったのに対し、未ワクチンフロスのマウスは全滅という結果に。ワクチンフロスを行なったマウスの骨髄から、インフル抗体を検出。結果、フロスワクチンによる免疫システムは効果的だと結論づけました。

人間にも好評

現段階では、ヒトのへワクチンフロスの実験はまだ行なわれていません。代わりに食紅でコーティングしたデンタルフロスを、27人の健康な被験者に試してもらったところ、6割の食紅が歯茎へ浸透したという結果に。また、試した被験者たちからは、ワクチンフロスに対して「注射よりいい」「試したいと思う」という好意的な意見がきかれました。

実用化され、しかもお家でワクチンフロスを使えるようになれば、インフル対策が非常に楽になりますが…。

研究の詳細は、Nature Biomedical Engineeringに掲載されています。

Source: Science