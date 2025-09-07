【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでのイスラム主義組織ハマスとの戦闘を巡り、イスラエル各地で６日夜、ガザ市の制圧作戦に反対し、停戦と人質の解放を求める大規模なデモが行われた。

エルサレムの首相公邸周辺には、２０２３年１０月にガザで戦闘が始まって以来、最大規模の数万人が集結した。参加者の多くは人質解放のための停戦を主張したが、ガザでの死者の増加を受け、「ジェノサイド（集団殺害）をやめよ」と叫ぶ参加者も増えている。

南部のキブツ（農業共同体）で拉致され、人質となっているマタン・ザンガウケルさん（２５）の母親エイナブさんは、壇上で「（ベンヤミン・）ネタニヤフ首相が進める戦争は、ハマスでなくイスラエルを破壊している」と訴えた。

イスラエル軍はガザ市での攻勢を強めている。６日には１５階建ての高層ビルを空爆し、破壊した。５日にも別のビルを破壊したばかりで、軍は、ハマスが軍の動きを監視するためにビルを使っていたとしている。

一方、ハマスは５日、人質の男性２人の映像を公開した。人質は「他の８人の人質と共にガザ市にいる」と述べた。イスラエルへ揺さぶりをかけるのが狙いとみられる。