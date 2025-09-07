阪神の２年ぶりのリーグ優勝がかかった７日、東京・新橋にある元猛虎戦士・川尻哲郎氏が営むスポーツバー「ＴＩＧＥＲ ＳＴＡＤＩＵＭ」には１００人以上の虎党が集結し、待望の瞬間を待ちわびている。

試合開始前から虎党のボルテージは最高潮で、およそ２５坪程のお店は熱気で蒸し返した。「頼むでぇー！！」と大きな声援をテレビに叫び、１球ごとに歓声が発生。攻撃時には途切れることなく選手の応援歌を熱唱し大盛り上がりとなっている。

川尻氏は、店内は最近で一番の盛り上がりようだとし「こんだけ皆応援してくれてるから今日で決めたい」と願望を口に。この日のオープン前から既に８０人以上の来店を断るほどの盛況ぶりで、妻の陽子さんも「今年一番忙しいのでは？」の問いには「そうだね」と思わず苦笑いしていた。

６回、阪神の攻撃になるとおなじみのジェット風船を準備。途中、近本の中犠飛で２−０とリードを伸ばすと、再び店内は熱狂の渦に包まれ、「優勝するぞタイガース！！」と既に優勝ムードを漂わせて喜びを分かち合っていた。

阪神は、この日で戴冠すれば１９９０年９月８日に優勝を決めた巨人の記録を抜き、２リーグ制以降最速Ｖとなる。