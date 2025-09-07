白より黒より“ネイビー”！【ROPÉ PICNIC】大人のキレイ見え♡「新作アイテム」

大人の着こなしに取り入れやすいモノトーンカラー。でも時には、知的で洗練されたムードをまといながら、いつものコーデにも取り入れやすいネイビーに注目してみて。今回は、着るだけで大人のキレイ見えを叶えてくれそうな【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「新作アイテム」を紹介します。

トレンドのポロニットに知的なムードを

【ROPÉ PICNIC】「ミニケーブルハーフスリーブニットポロシャツ」\4,994（税込）

スポーティなテイストがトレンドの今、大人も取り入れやすいスポーツアイテムとしてポロシャツが注目を集めています。大人が取り入れるなら、キレイめな雰囲気で着こなしたいところ。ネイビーなら知的さがプラスされて、ぐっと洗練された印象に。秋らしいケーブル編みニットですが「チクチクしにくく、肌あたりの良い生地」（公式サイトより）なので、暑さが残る季節の変わり目に活躍しそう。

サスペンダーパンツを合わせた秋のマニッシュコーデ

カーキカラーのサスペンダーパンツと、コンパクトなネイビーポロシャツが好バランスなスタイル。落ち着いたカラーで秋らしく仕上がっていますが、ネイビーのおかげで程よく爽やかな印象に。手軽にこなれ感を演出できておすすめです。こちらのスタッフさんによると「ネイビー × カーキは簡単にオシャレ見えしてくれるカラーコーデなので、この秋おすすめの組み合わせ」とのこと。ぜひ参考にしてみて。

大人プレッピーなプリーツスカート

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

幅広のプリーツとウエストのベルトが、この秋注目のプレッピームードたっぷりのロングスカート。足首がチラリと覗く長め丈なので、大人っぽい着こなしが叶いそうです。ネイビーなら、清潔感があってスクールテイストのコーデにぴったり。知的さと女性らしさを両立した、大人の品格を感じさせるスカートです。

ボーダートップスで爽やかな大人カジュアルに

プリーツスカートとローファーは、どちらもプレッピーなアイテムなので好相性。白ソックスを合わせて、下半身は優等生コーデに。それを大人っぽくハズしているのが、ボーダーのカットソーです。カジュアルなトップスで、程よく抜け感を演出。ボーダーとネイビーの組み合わせで漂うマリンなムードが、コーデに爽やかさをもたらします。ゆったりトップスをスカートにタックインすることで、きちんと感をキープしつつスタイルアップ効果も。

