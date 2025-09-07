¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ £µÈÖ¤Ç£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï£¶Åê¼ê¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ËÈ¿±þ¤·¤Æº¸Íã¤ØÅ¬»þÂÇ¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø²¿¤È¤«Á°¤ËÈô¤Ð¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¡Ë¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê£µÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤âÁý¤¹Ãæ¡¢£²Æü¤«¤é¤Î£¶Ï¢Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£³ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¡Ø²¿¤«¤³¤È¤òµ¯¤³¤½¤¦¡Ù¡Ø²¿¤È¤«Á°¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡ØÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿´¹½¤¨¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¹üÀÞ¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÃÈå¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢£±£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë´ßÅÄ¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¶¼é¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£