¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£³£´²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡×¤¬£·Æü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¸¬¤¬±é¤¸¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î¸å¤ËÏ·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¡£´²À¯¤Î²þ³×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÌ·Àè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÄ¾Â¤Ç¡¢ÅÄ¾ÂÇÉ¤¬Ëë³Õ¤«¤é°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÄ¾ÂËÜ¿Í¤â´²À¯¤Î²þ³×¤òÃ´¤¦Ëë¿Ã¤ÎËÜÂ¿ÃéäÖ¡ÊÌðÅç·ò°ì¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡Öº»ÂÁ¤ò¿½¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¡Ö·ÚÇÚ¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Ï·Ãæ¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿À¯¼£²È¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡£¿Ê¼è¤Îµ¤À¤ËÉÙ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿·¤·¤À¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÅÄ¾Â¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ê¯µï¤òÌ¿¤¸¤é¤ìÁêÎÉ¾ë¤â¼è¤ê²õ¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÃæ¤ÇÅÄ¾Â¤ÏÄÕ½Å¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡ÖÅÄ¾ÂÍÍ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÅÄ¾ÂÍÍ¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¾Â¤¬¼ºµÓ¤¹¤ëÊüÁ÷²ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÅÄ¾ÂÍÍ¼ºµÓ¤ÎÊü±ÇÆü¤Ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¼°Õ¡×¡ÖÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤É½ÌÀ¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¤ï¤Í¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¥ê¥ó¥¯¡×¡ÖÆ±Îó¤Ë¤Ï°·¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£