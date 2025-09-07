おてんば盛りの保護子猫『たぬ子』ちゃんのライバルは、人間の赤ちゃん！？ポコポコパンチもカプカプ甘噛みも、まるで効果がないようで…。

子猫と赤ちゃん、仲良く遊ぶ様子を捉えた動画は26万再生を突破するとともに、「赤ちゃんと子猫の動画かわいい！」「動物と一緒に育つ経験ってほんと財産」との声が殺到しています。

【動画：保護子猫にヤキモチを焼いていた赤ちゃん→ふたりになった結果…予想外の『愛おしい光景』】

おてんば子猫の女の子・たぬ子ちゃん

人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、保護子猫・たぬ子ちゃんの様子です。

ある初夏の日、ドブに落ちて鳴いていた彼女は、近所の方に保護されたのちご夫妻のもとへやってきました。

保護当時は生後約40日と赤ちゃんだったたぬ子ちゃんも、ご夫妻とたくさんの先住猫さんたちのもとですくすく元気に成長。

たぬ子ちゃんがすっかりおてんば盛りとなったころ、ご夫妻の娘さんが赤ちゃんと共に遊びに来てくれたそうです。

子猫にメロメロなママに赤ちゃんがヤキモチ

たぬ子ちゃんに夢中なママに、赤ちゃんはヤキモチを焼いてしまった様子だったとか。赤ちゃんは「ぼくのママ！」とママさんに抱っこを求めたそうです。

果たして赤ちゃんとたぬ子ちゃんは仲良くできるのでしょうか…？

そんな不安が解消されたのは、ママがお出かけのために赤ちゃんをご夫妻宅に預けた日のこと。

愛猫家一家の遺伝子を受け継ぐ赤ちゃん

以前の訪問では、たぬ子ちゃんにメロメロなママに不安を覚えてしまった様子の赤ちゃんでしたが…。

この日の赤ちゃんはご機嫌そのもの。まるでおもちゃを譲るかのようにして、積み木ブロックをたぬ子ちゃんへ差し出したのだとか！

一方の彼女は別の遊びに意欲的で、赤ちゃんの手足に飛びついたり、子猫パンチを繰り出したり、甘噛みをするような仕草も見受けられるも……。

「猫バカ夫婦」を自称されるほどの愛猫家であり、たくさんの保護猫さんと暮らすご夫妻を祖父母に持つ赤ちゃん。

自宅にもまた3匹の愛猫さんがおり、生まれたときから猫ちゃんと生活してきた赤ちゃんは、たぬ子ちゃんとのじゃれあいを、終始ニコニコ楽しんでいたそう。

その後はふたりでかくれんぼを。キャットハウスを素早く出入りする彼女を、赤ちゃんは楽しそうに指差ししていたとのこと。ご夫妻が見守るなか、仲良く遊んだたぬ子ちゃんと赤ちゃん。この日はふたりにとって楽しい一日となったようです。

息子さんご家族の里子になることが決定しているというたぬ子ちゃん。たぬ子ちゃんと赤ちゃんのキュートな交流を収めた当動画には、「たぬこちゃん可愛い。見てるだけで幸せ。ママをたぬこにとられて泣く若様（赤ちゃん）も可愛い」「たぬこちゃん やっぱり可愛いですね。お孫ちゃんと仲良く遊んで 身内全員猫好きさんで嬉しいですね」との声が殺到しています。

たくさんの愛猫さんと暮らすなか、保護猫・TNR地域猫活動にも取り組まれているというご夫妻の様子は、人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。