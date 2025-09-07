バレーボール世界選手権・女子3位決定戦

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われた。世界ランキング5位の日本は、同2位のブラジルと対戦。2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）のフルセットで敗れ、世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならなかった。死闘を演じた日本の選手たちに、ネット上でも感動の声があふれた。

パリ五輪銅メダルの強豪ブラジル戦。2セットを連取される苦しい展開だった。それでも第3セットから反撃。途中出場・中川つかさのサーブで相手を崩し、佐藤淑乃が34得点、主将の石川真佑も23得点と奮闘した。2セットを奪い返し、勝負は最終第5セットへ。

勝負の第5セットはブラジルに3点リードを許す苦しい展開。それでも日本は諦めなかった。佐藤、石川らの奮起で追いつく。デュースにもつれる死闘は、石川のスパイクがブロックされて終結。日本は4位で、石川の目には涙。労いあった仲間たちも、感情が抑えきれなかった。

X上の視聴者からも「夕食は夫に丸投げで私はTVにかじりつかせてもらった」「展開すぎて夕食の準備ができない」「感動をありがとう」「まゆちゃんの涙にもらい泣き」「みんな本当にかっこよかったです」などと感動の声が続出していた。

前日のトルコ戦に1-3で敗れ、47年ぶりの決勝進出を逃していた日本。銅メダルだった2010年以来となる世界選手権の表彰台を目指したが、及ばなかった。ブラジルとの対戦成績はこれで46勝98敗。昨年6月にネーションズリーグ準決勝でフルセットの末に勝利しているが、その後は4連敗となった。



