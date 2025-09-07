やせ細った体に、汚れた被毛をまとった1匹の子猫。あどけなさの残るその瞳は、どこか悲しげで…。コンビニの駐車場でお腹を空かせていた保護猫の物語が、反響を呼んでいます。保護後の様子を記録した動画は公開後わずか10日で1万再生を達成するとともに、「これからずっと、ずっと、幸あれ！」「ずっとのお家に出逢えますように」との声が寄せられています。

【動画：必死にご飯を探していた『ガリガリの野良猫』との出会いから約２年…】

悲しげな眼をした子猫との出会い

すべての野良猫を幸せな家猫にすることを最終目的とし、福岡県を拠点に活動する一般社団法人動物愛護団体キーテイル発の人気YouTubeチャンネル『人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】』に投稿されたのは、保護猫『ましろ』ちゃんのビフォーアフターです。

はじまりは2023年春。ある日立ち寄ったコンビニの駐車場で、投稿者さんは必死にごはんを探す子猫と出会ったそう。それが現在のましろちゃんだとか。

悲しげな表情に胸を締め付けられた投稿者さんは、その後、2日がかりで彼女を保護したといいます。

瞳に宿った希望の光

よほど空腹だったのか、保護後は無我夢中でごはんを食べたというましろちゃん。その様子に心を痛めるなか、改めて見た彼女の体は、驚くほどに汚れていたそう。

お外では地面にお顔を寄せてごはんを探していたためか、お鼻は擦れて真っ黒に。さらには肉球も負傷しているなど、彼女の体には、過酷な屋外生活の名残が見受けられたのだとか。

ましろちゃんの負担を考慮してお風呂を見送り、汚れた体はドライシャンプーでケアをしたそう。安全快適なケージの中、おいしいごはんでお腹を満たす日々を重ねるにつれ、悲しげだった彼女の瞳には、少しずつ光が戻っていたといいます。

投稿者さん宅で過ごすなか、気持ちに余裕が出てきた様子のましろちゃん。ねこじゃらしを楽しむ姿のほか、仰向け姿勢になり、キュートなお腹を披露する場面もあったそうです。

傷の癒えた肉球で再出発を

そして現在はというと…。健康的な丸みを帯びた体を横たえ、投稿者さんとのスキンシップを堪能するましろちゃんの姿が。

同居猫さんたちとの仲も良好なようで、並んでごはんを食べたり、共に窓辺で過ごしたりと、穏やかな時間を共有しているそうです！

コンビニの駐車場でお腹を空かせていた保護猫・ましろちゃん。投稿者さんのケアで本来の美しさを取り戻した彼女は今、幸せな毎日を共に歩んでくれる里親さんとの出会いを待っているとのことです（動画公開時点）。

保護猫・ましろちゃんの物語が記録された動画には、「ましろさん真っ白でフカフカになって。今も幸せだと思うけどずっとのお家に出会ってもっともっと幸せになって欲しい」「ねこだらけさん、なつさん、お疲れ様です。ましろちゃんがずっとのお家に出逢えますように祈っています」「ましろちゃん、もちもちで可愛くなりましたね。保護してくださり、ありがとうございます」との声が寄せられています。

今回紹介した人気YouTubeチャンネル『人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】』では、活動の様子を記録した動画が公開されています。

