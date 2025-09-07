グラビアアイドル・溝端葵（24）が、9月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭グラビアに登場した。



【写真】ナマ脚にドキッ 笑顔満点、ボディは100万点の溝端葵

同誌の表紙を飾るのは今年6月16日発売号以来2度目となる。屈託のない笑顔と、水着からはみ出てしまいそうな破壊力満点のダイナマイトボディのギャップでファンの心をつかみ、ブランクわずか2カ月半での表紙＆巻頭登場となった。自身のインスタグラムにオフショットなども掲載し「週刊プレイボーイで2度目の表紙巻頭です こんなにも早く2度目の表紙を務めることができて、ほんとに！！嬉しいす！！！！！」と感謝した。



撮影は函館で行った。「週プレ」公式サイトのインタビューでは、現地でカニやニシンなどグルメもたっぷり堪能したことも告白。インスタではシマウマのオブジェに乗って素ではしゃぐ画像なども掲載しており「撮影もその間のアクティビティも楽しかったなああ」と振り返っていた。



同号では花城奈央、美澄衿依（みすみ・えりい）、渡邊渚、鷲見友美ジェナ（すみ・ともみじぇな）、おかもとまり、永遠縁（とわえ）もあも登場している。



（よろず～ニュース編集部）