±ºÏÂ¿·½õ¤Ã¿Í¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ê¬¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡¡µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¡Ä¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤¹
±ºÏÂFW¥¤¥µ¡¼¥¯¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥´¡¼¥ë
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È9·î7Æü¤ËÂÐÀï¤·¤¿±ºÏÂ¤Ï¡¢2Àï¹ç·×1-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¥Æ¥ê¥ó¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È¡¢2Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¶â»ÒÂóÏº¤¬º¸Â¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼êDF¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Æ¥ê¥ó¤Ï8·î24Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î²Æ¤ÎÅÐÏ¿¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½êÂ°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥Þ¥ë¥á¤òÂàÃÄ¤·¤Æ½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£µ¨½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤¿¡£½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ê¥ó¤Ï2014Ç¯¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é33»î¹ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢2018Ç¯¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë