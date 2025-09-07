今週は土日月の3日間開催。そのラストを飾る15日月曜の中山メインは菊花賞トライアル「第79回セントライト記念」（G2、芝2200メートル）。上位3頭に菊花賞の優先出走権が与えられる。

堂々の中心は皐月賞馬ミュージアムマイル。今回と同じ中山コースで争われた牡馬クラシック1冠目では、後のダービー馬クロワデュノールを鮮やかに差し切った。器用なコーナリングを見ても小回りが合う印象。ダービー（6着）以来3カ月ぶりの実戦となるが、秋の大舞台に向けて絶対に落とせない一戦だ。

ファイアンクランツもダービー（9着）からの臨戦となる。昨年7月の新馬戦以降は白星から遠ざかっているが、キャリア7戦で5着以下に敗れたのはダービーのみと安定感は高い。乗り込み入念で仕上がりも上々。重賞初制覇を飾り、G1舞台の主役の座を手に入れる構えだ。

レッドバンデはキャリア4戦で全て上がり3Fがメンバー3位以内（うち2戦は最速！）という“切れ者”だ。決め手が生きる展開になれば一気に台頭する。他にも未勝利から2勝クラスまで3連勝中のサクラファレル、中山芝2200メートルで全2勝を挙げているピックデムッシュなど侮れない存在がエントリーしている。