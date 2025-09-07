¡Ú¥í¡¼¥ºSÅ¸Ë¾¡Û±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬»ÏÆ°¡¡ºå¿À³°²ó¤ê¤ÇËöµÓ¤òÀ¸¤«¤¹
¡¡14ÆüÆüÍË¤Îºå¿À¥á¥¤¥ó¤Ï½©²Ú¾Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ÅÍ×¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢Âè43²ó¥í¡¼¥ºS¡ÊG2¡Ë¤À¡£ºå¿À¼Ç³°²ó¤ê1800¥á¡¼¥È¥ë¤òÉñÂæ¤ËÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤À¡£½Õ¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥ª¡¼¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥Õ¥í¡¼¥éS¤òÀ©¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë2000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¬¹ç¤¦¤¬¡¢ËöµÓ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤»¤ëºå¿À³°²ó¤ê¤Ê¤éÎÏ¤ò½Ð¤»¤½¤¦¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¸å¤ÏÊüËÒ¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢Í§Æ»±¹¼ËÎ®¤ÎËÉÙ¤Ê¾è¤ê¹þ¤ßÎÌ¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£ËÜÈÖ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÂÐ¹³³Ê¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹3Ãå¥¿¥¬¥Î¥¢¥Ó¡¼¡£½Õ¤Ï¥Õ¥í¡¼¥éS5Ãå¤«¤éÏ¢Æ®¤ÇÌð¼Ö¾Þ¤òÀ©¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ2½µ¤Ç¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ø¡£10ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¶¯½±¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤Ò¤ÈÂ©Æþ¤ì¡¢8·î16Æü¤Ë¼«¸Ê¾ò·ï¡Ê2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÎÄ¹µ×¼êÆÃÊÌ2Ãå¤Ç¤Ò¤ÈÃ¡¤¡£¤è¤ê¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£1²ó»È¤Ã¤¿Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç½Å¾ÞV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹ÁÈ¤«¤é4Ãå¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç3Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢µÙÍÜ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤¾¡Íø¤«¤é2¾¡¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¾å¤êÇÏ¥ß¥Ã¥¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£