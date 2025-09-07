ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÄ¶¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªËüÇîÆüµ¢¤ê¶¯¹Ô·³¤â¡ÖºÇ¹â¤Ê1Æü¡×¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÄ¶ÂçÊª¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¡×¡Ö¤¢¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÉñÂæÎ¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖTBS¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·´´ÀþÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¸Å´õ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï±ýÉü¡¢Ìó7»þ´Ö¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö20Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú3Ï¢È¯¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡¡º£¤«¤éÅìµþµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£±ýÉüÈè¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£